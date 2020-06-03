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#НПО Энергомаш#КБХА#Главное#РД-017703.06.2020 12:15

Завершен очередной этап создания кислородно-метанового двигателя

В Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») завершен очередной этап создания опытного образца кислородно-метанового ракетного двигателя РД-0177.

В испытательном комплексе предприятия успешно проведена серия огневых испытаний модельного газогенератора в обеспечение разработки данного двигателя. Главной целью проведенных работ являлось исследование процессов смесеобразования в модельном газогенераторе с различными вариантами форсуночной головки. Выбор из нескольких вариантов конструкторско-технологических решений осуществлялся с ориентацией на повышенную надежность создаваемого газогенератора и возможность его многократного использования в составе двигателя.

Главный конструктор КБХА Виктор Горохов: «Мы выполнили задачи проведенного этапа работ. Итоги испытаний и полученные результаты дали очевидное понимание наилучшей конструкции газогенератора, которую следует использовать в создаваемом двигателе. Следующим этапом работ, к которому мы уже приступили и планируем выполнить в ближайшее время, является отработка еще одного ключевого агрегата — камеры сгорания. После этого можно будет переходить уже к изготовлению и сборке опытного образца кислородно-метанового двигателя РД-0177».

Исполнительный директор КБХА Сергей Ковалев: «Работы по проведенному этапу коллектив наших специалистов, рабочих, испытателей завершил в срок в соответствии с контрактными обязательствами, несмотря на сложные условия противоэпидемических ограничительных мер. Благодарю за это всех сотрудников, кто принимал участие. Мы имеем более чем двадцатилетний опыт работы по метановому направлению и готовы активно участвовать в перспективных отечественных проектах по созданию двигателей для многоразовых средств выведения».

Разработка двигателя проводится по государственному контракту с Госкорпорацией «Роскосмос» в рамках опытно-конструкторской работы «Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения» и предполагает создание научно-технического задела в этой области.

В период 2016-2019 годов было выполнено эскизное проектирование, разработана рабочая конструкторская документация, проведены модельные испытания по исследованию процессов зажигания и смесеобразования, изготовлены и проведены автономные доводочные испытания отдельных узлов и агрегатов опытного образца двигателя.

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