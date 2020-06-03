За период самоизоляции call-центр «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» принял более 122 тысяч звонков

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 июня 2020, 18:30

Дистанционные сервисы ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» показали еще бóльшую эффективность в период самоизоляции.

С 31 марта по 31 мая call-центр компании принял более 122 тысяч звонков. В день операторы принимают более 1600 звонков. За два месяца на вопросы абонентов Ростовской области отвечали в течение 2952 часов.

По многоканальному телефону (863) 309-10-90 жители области получают информацию по вопросам расчетов за газ, подают заявку на ТО ВДГО, получают консультацию по вопросам установки, поверки и оформления приборов учета газа, передают показания счетчика и многое другое.

В указанный период жители области дистанционно подали заявку на выход контролера для поверки газового счетчика 1231 раз, в то время как еще 12 887 счетчиков нуждаются в поверке за указанный период.

В мае передача показаний газового счетчика через официальный сайт компании, по сравнению с апрелем, выросла на 34% и составила 15 214 раз.

С помощью СМС-передачи показаний было отправлено 24 450 сообщений. Передать показания счетчика газа можно по телефону +7 989 504-04-04, отправив СМС следующего формата: хххххххххх#хххххх, где первые десять символов — это номер вашего лицевого счета; далее — знак разделения #; и после него (максимум 6 символов) — показания прибора учета газа. Звонки данный номер не принимает — только смс-сообщения.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» — основной поставщик природного газа всем категориям потребителей Ростовской области, входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»).

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