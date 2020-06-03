Source: Russia Federal Space

#Протон-ПМ#Главное#НПО Энергомаш#РД-171МВ03.06.2020 09:38

Изготовление стальных и титановых отливок для РД-171МВ

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш) заключила два договора с НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на производство литых заготовок для двигателя РД-171МВ из стальных и титановых сплавов. Данные работы выполняются с целью организации на базе пермской площадки интегрированной структуры ракетного двигателестроения центра компетенций «Литейное производство».

В рамках опытно-конструкторской работы «Феникс» до ноября 2021 года Протон-ПМ обязуется изготовить 29 наименований стальных и четыре наименования титановых отливок для трёх двигателей. Ещё один договор рассчитан на период 2022-2026 годов и предполагает производство отливок для 17 двигателей.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор Протон-ПМ: «Заключение данных договоров — очередной этап работ по организации в Перми центра литейных компетенций. Для нас это новая продукция, позволяющая расширить участие предприятия в кооперации по созданию перспективных жидкостных ракетных двигателей. Сегодня от проработки номенклатуры отливок РД-171МВ мы переходим к освоению технологии их изготовления и производству опытных изделий».

Напомним, что о создании на модернизированных мощностях литейного производства Протон-ПМ специализированного центра компетенций было объявлено в 2019 году. Здесь будет изготавливаться практически вся номенклатура стальных и титановых отливок и деталей из них в интересах двигателестроительного холдинга. Организация такого центра призвана сократить издержки, повысить операционную эффективность предприятий интегрированной структуры и улучшить качество продукции. Двигатель РД-171МВ предназначен для первой ступени новой ракеты-носителя среднего класса и перспективной сверхтяжёлой ракеты.

MIL OSI