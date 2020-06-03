Количество пользователей дистанционными сервисами компании «Газпром межрегионгаз Ижевск» увеличилось на более чем 9000 человек

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 июня 2020, 18:45

В ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» подвели итоги работы абонентской службы за 5 месяцев 2020 года. С января по май текущего года увеличилось количество пользователей личного кабинета «мойгаз.смородина.онлайн» на более чем 9000 человек и теперь его использует 55 461 абонент.

Данный период работы частично совпал с периодом самоизоляции, в течение которого расчетные центры компании были закрыты для очного приема потребителей. Благодаря дистанционным сервисам компании система приема-передачи показаний счетчиков, начисления платежей и оплаты счетов отработала без сбоев.

«С начала года, через личный кабинет „Смородина“ было проведено 24 377 платежей за газ, причем в апреле и мае ежемесячный прирост составил более 1 тысячи платежей. Цифры свидетельствуют о том, что все больше потребителей получает возможность оценить удобство и надежность использования дистанционных сервисов и использовать их для передачи показаний счетчиков, получения счетов, оплаты за газ и решения других вопросов», — отметил заместитель генерального директора по реализации газа Алексей Самков.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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