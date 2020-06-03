К. Долгов: Наш законопроект будет способствовать прозрачности госзакупок для реализации нацпроектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стал инициатором и соавтором законопроекта об изменениях в закон о контрактной системе в сфере закупок, товаров и услуг.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области и депутат Государственной Думы Владимир Гутенев внесли законопроект об изменениях в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Как сообщил инициатор законопроекта Константин Долгов, законопроект разработан совместно с Министерством промышленности и торговли РФ. Он направлен на повышение прозрачности закупок для реализации национальных проектов (программ). Согласно законопроекту, в этом случае в контракте должна быть указана обязанность поставщика предоставить заказчику информацию о товарах, работах, услугах, закупаемых соисполнителями, субподрядчиками.

Смотрите также

Кроме этого, изменения предусматривают предоставление новых форм отчётности. Согласно новым требованиям, заказчик обязан предоставить отчёт об исполнении контракта, заключаемого в целях реализации нацпроектов. Порядок подготовки отчета, его форма и процедура размещения в единой информационной системе определяются Правительством РФ.

Согласно новым требованиям, заказчик обязан предоставить отчёт об исполнении контракта, заключаемого в целях реализации нацпроектов

«Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения правового регулирования, показал, что в настоящее время актуальны вопросы установления особых условий закупки товара, работ и услуг для реализации национальных проектов и распространения данных условий на подрядчиков», — сказал Константин Долгов.

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов Российской Федерации, отметил сенатор.

MIL OSI