Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела видеоконференцию с представителями субъектов РФ по вопросам реализации нацпроекта «Культура» в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Видеоконференция Комитета СФ по науке, образованию и культуре с представителями субъектов РФ

1 из 11

Лилия Гумерова

2 из 11

Видеоконференция Комитета СФ по науке, образованию и культуре с представителями субъектов РФ

3 из 11

Видеоконференция Комитета СФ по науке, образованию и культуре с представителями субъектов РФ

4 из 11

Наталия Косихина

5 из 11

Видеоконференция Комитета СФ по науке, образованию и культуре с представителями субъектов РФ

6 из 11

Видеоконференция Комитета СФ по науке, образованию и культуре с представителями субъектов РФ

7 из 11

Видеоконференция Комитета СФ по науке, образованию и культуре с представителями субъектов РФ

8 из 11

Видеоконференция Комитета СФ по науке, образованию и культуре с представителями субъектов РФ

9 из 11

Видеоконференция Комитета СФ по науке, образованию и культуре с представителями субъектов РФ

10 из 11

Видеоконференция Комитета СФ по науке, образованию и культуре с представителями субъектов РФ

11 из 11

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела видеоконференцию на тему «О реализации национального проекта «Культура» в условиях распространения коронавирусной инфекции: региональные и законодательные аспекты».

Смотрите также

В ходе мероприятия в дистанционном режиме состоялось обсуждение этого вопроса с представителями органов государственной власти в сфере культуры Забайкальского края, Республики Башкортостан и Республики Коми, Владимирской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областей, Ненецкого автономного округа.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области члены Комитета СФ Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Валерий Марков, МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми директор Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры РФ Ольга Юркова, эксперты.

Как подчеркнула Лилия Гумерова, цель видеоконференции — анализ ситуации и выявление лучших практик работы в сфере культуры в сложившихся условиях, а также выработка предложений, в том числе законодательных, предусматривающих функционирование учреждений и организаций культуры в условиях возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций.

«Это соответствует целям и задачам, которые сформулированы в проекте Общенационального плана действий, представленного вчера Председателем Правительства Российской Федерации Президенту страны», — сказала сенатор.

Лилия Гумерова призвала усилить меры поддержки сферы культуры в регионах, своевременно информировать субъекты Федерации о соответствующих рекомендациях Министерства культуры РФ.

Коснувшись вопроса корректировки нацпроекта «Культура» в связи со сложившейся ситуацией, сенатор отметила важность обязательного учета при этом мнений представителей регионов. «Очень важно, чтобы деревенские клубы, наши мобильные библиотеки, региональные театры не остались без внимания».

Очень важно, чтобы деревенские клубы, наши мобильные библиотеки, региональные театры не остались без внимания

По словам парламентария, из‑за пандемии опустели музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, организации культуры. «Однако они не были полностью закрыты. Благо современные технологии позволили сохранить связь с теми, кто привержен культуре и культурным ценностям. И мне хочется поблагодарить каждого работника сферы культуры, Министерство культуры России, органы управления в регионах за то, что в этот период были применены и продолжают применяться новые формы общения с жителями страны», — сказала сенатор.

Глава Комитета СФ проинформировала, что в Совете Федерации создана рабочая группа в целях мониторинга и совершенствования законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Предложения регионов по донастройке законодательства в сфере культуры могут быть рассмотрены в рамках рабочей группы», — уточнила Лилия Гумерова.

Участники совещания обсудили вопросы доступности высокоскоростного Интернета, обеспечения современным оборудованием учреждений культуры и образовательных организаций сферы культуры и искусства, особенно в сельской местности, организации повышения квалификации для сотрудников, работающих в онлайн-режиме.

Прозвучали предложения, касающиеся возможности предоставления дополнительных баллов к ЕГЭ по результатам волонтерской деятельности по направлению «Волонтеры культуры», создания модели федерального российского сетевого университета в сфере культуры, предусматривающего онлайн-уроки и курсы для школьников и др.

В ходе обсуждения также прозвучало предложение предусмотреть при разработке проекта федерального закона «О культуре» нормы, регламентирующие дистанционную форму работы организаций культуры при возникновении чрезвычайных ситуаций и учет показателей их деятельности по данной форме работы.

Подводя итоги видеоконференции, Лилия Гумерова отметила, что все прозвучавшие предложения будут проанализированы и учтены при доработке итогового документа мероприятия, а также в деятельности Комитета СФ.

MIL OSI