М. Ахмадов рассказал о послаблении режима ограничительных мер в Чеченской Республике, введенных в связи с коронавирусом

Source: Russia – Council of the Federation

Эпидемиологическая ситуация в регионе в целом стабильная, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики рассказал о втором этапе снятия в регионе ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сенатор сообщил, что на заседании Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ, предусматривающий послабления режима для населения. С 1 июня возобновили работу многие предприятия торговли и сферы услуг, МФЦ, учреждения стоматологической и медицинской помощи. Также предусмотрено время для прогулок, занятий спортом на открытом воздухе, допускается открытие ряда объектов культуры и розничная торговля непродовольственными товарами.

По словам Мохмада Ахмадова, все предприятия, возобновившие свою деятельность, обязаны соблюдать установленные защитные и профилактические требования. В регионе приняты ограничения, не допускающие превышения одновременного пребывания людей в помещении.

«Особенно важным и долгожданным для жителей Чеченской Республики стало решение о возобновлении проведения пятничных молитв в центральных мечетях районов и городских округов. Разумеется, и в этом случае предусмотрено требование соблюдения мер защиты: обеспечение социальной дистанции и наличие масок», — отметил сенатор.

«По результатам опроса, жители нашей Республики абсолютно поддерживают меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, предпринимаемые руководством региона: положительную оценку мер дали 98 процентов из более 100 тысяч респондентов», — сказал Мохмад Ахмадов.⠀

Парламентарий подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе в целом стабильная. Руководством Чеченской Республики предприняты все необходимые меры по обеспечению дополнительных мест в лечебных заведениях, приобретению кислородных станций и компьютерных томографов.

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