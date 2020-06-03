М. Павлова: В Челябинской области оперативно помогли семьям, на иждивении которых находятся инвалиды детства старше 18 лет

Source: Russia – Council of the Federation

В Челябинской области инвалидам детства старше 18 лет выдали продовольственные наборы.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области сообщила, что в регионе более трех тысяч семей, на иждивении которых находятся инвалиды детства старше 18 лет, получили продуктовые наборы.

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«Мера направлена на поддержку семей в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Для большинства — это хорошая, а главное очень востребованная помощь, поскольку в таких семьях зачастую работает только один родитель, а второй — пожизненно ухаживает за ребенком», — отметила сенатор.

«Главное в региональных и муниципальных мерах поддержки населения Челябинской области — оперативность, своевременность и точечная помощь конкретным семьям. Очень важно сейчас оказывать поддержку тем, кто в ней так нуждается», — подчеркнула Маргарита Павлова.

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