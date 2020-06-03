Олег Матыцин: «Минспорт России заинтересован в развитии российских технологий производства спортивного оборудования и инвентаря в целях максимального импортозамещения»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 июня, Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание о ситуации в лёгкой промышленности.

В ходе совещания Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что Минспорт России полностью поддерживает стратегию обеспечения заказами российских производителей спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

«На сегодняшний день Министерство спорта Российской Федерации обеспечивает сборные команды России парадной и спортивной экипировкой, 90% которой производится в Российской Федерации, – сообщил Олег Матыцин. – По некоторым видам спорта мы вынуждены использовать экипировку наших иностранных партнёров в связи с уникальной спецификой, а также требованиями международных спортивных федераций. Мы заинтересованы в развитии российских технологий производства спортивного оборудования и инвентаря в целях максимально возможного импортозамещения».

Олег Матыцин подчеркнул, что достаточно большой объём закупок проводят региональные и муниципальные органы власти, учреждения, большие корпорации для сборных команд регионов, трудовых коллективов, учебных заведений, участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе в рамках развития программ школьного, студенческого и корпоративного спорта. «Считаем целесообразным соответствующим руководителям ориентироваться также на отечественных производителей», – заключил Министр.

Пресс-служба Минспорта России

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