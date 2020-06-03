Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 июня. – В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442, Минэнерго России принято решение о проведении конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия.

Контакты для получения подробной информации о порядке проведения конкурса:

Паромов Артем Олегович, ведущий советник, e-mail: ParomovAO minenergo.gov.ru, тел.:+7 (495) 631-85-35.

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