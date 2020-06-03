Совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день.

29 мая около девяти часов утра по московскому времени в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске, Красноярский край, на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная, значительная часть.

Евгений Николаевич, я Вас прошу начать нашу сегодняшнюю встречу, наше сегодняшнее совещание и доложить о той ситуации, которая сложилась на данный момент времени, о причинах этого чрезвычайного происшествия и о ваших предложениях. Пожалуйста.

Потом предоставлю слово Радионовой Светлане Геннадьевне и Уссу Александру Викторовичу. Прошу Вас.

Продолжение следует.

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