Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РК-Цифра#Цифровой Роскосмос03.06.2020 10:12

Сотрудничество с ведущими разработчиками ПО

Госкорпорация «Роскосмос» подписала меморандумы о сотрудничестве с ведущими разработчиками российского инженерного программного обеспечения — АО «АСКОН», ЗАО «Топ Системы» и ООО «ЦИФРА».

Подписание состоялось 29 мая 2020 года в рамках секции, посвященной развитию PLM и MES технологий на конференции «Цифровой Роскосмос», со-модератором на которой выступил директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин.

В прошедшей секции приняли участие более 1 000 работников организаций российской ракетно-космической промышленности, а также более 1 500 человек смотрели трансляцию в YouTube.

MIL OSI