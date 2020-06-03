С. Калашников принял участие в заседании Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор внес поправки в проект резолюции «Уроки на будущее, извлеченные из эффективного и правозащитного ответа на пандемию COVID-19».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, член российской делегации в ПАСЕ Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области принял участие в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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Основная дискуссия заседания была посвящена проекту резолюции на тему «Уроки на будущее, извлеченные из эффективного и правозащитного ответа на пандемию COVID-19», которую планируется рассмотреть и принять на заседании Постоянного комитета ПАСЕ 26 июня этого года.

Как отметил Сергей Калашников, в проекте документа, который был подготовлен в срочном порядке, содержатся рекомендации государствам — членам Совета Европы по принятию мер в период вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о мерах в сфере общественного здравоохранения по снижению риска распространения заболевания, которые должны разрабатываться и осуществляется на транспарентной и научной основе, при соблюдении прав человека. Кроме этого все действия необходимо координировать на национальном, региональном и международном уровнях.

Как сообщил парламентарий, в документе особо подчеркивается, что все меры в области общественного здравоохранения должны быть обеспечены с учетом гендерных аспектов, с реальным участием женщин в процессе принятия решений, и защиты уязвимых групп населения (в частности, детей, пожилых людей и инвалидов).

Важное место в проекте резолюции отводится роли парламентов в осуществлении своих полномочий, в том числе, связанных с контролем за деятельностью исполнительных органов власти

«Важное место в проекте резолюции отводится роли парламентов в осуществлении своих полномочий, в том числе, связанных с контролем за деятельностью исполнительных органов власти», — отметил Сергей Калашников. «Учитывая важность и актуальность темы, мною к проекту резолюции было подготовлено и внесено большое число поправок, направленных на повышение эффективности мер, предложенных в документе».

Сенатор также обратил внимание, что в рамках заседания Комиссии ПАСЕ был рассмотрен вопрос об использовании искусственного интеллекта в здравоохранении, и принято заключение по докладу «Политика в области борьбы с наркотиками и права человека в Европе».

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