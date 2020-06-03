Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Главное03.06.2020 15:01

ТЕРРА ТЕХ и Группа Систематика создадут решения для бизнеса и государства

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), и ГКС (АО «Группа Систематика») заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать совместные решения на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и современных цифровых технологий, предлагая рынку и потребителям усовершенствованные интегрированные продукты.

Стороны обеспечат заказчиков рядом высокотехнологичных продуктов и сервисов, формируемых на базе мониторинговых продуктов ТЕРРА ТЕХ, интегрированных с цифровыми технологиями и решениями ГКС, такими как аналитика многомерных данных, ситуационный мониторинг, мобильные центры управления, государственные и информационные системы, IoT и ERP-платформы.

Президент АО «Группа Систематика» Леонид Гольденберг: «Решения на базе данных дистанционного зондирования Земли ТЕРРА ТЕХ дополнят возможности информационных систем, которые разрабатывает и внедряет ГКС в интересах своих заказчиков. Использование космической съемки позволит расширить функциональность продуктов ГКС, в первую очередь систем контроля использования земель, сельскохозяйственных и лесных угодий, недр, а также мониторинга ведущейся хозяйственной деятельности на этих территориях. Такие решения сегодня востребованы нашими заказчиками, в том числе, профильными федеральными министерствами и ведомствами, региональными администрациями, предприятиями электроэнергетики, нефтегазового и строительного секторов».

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Мы очень рады сотрудничеству с ГКС, ведущим ИТ-интегратором России, который реализует крупномасштабные проекты. Разработки ТЕРРА ТЕХ на базе космической съемки с задействованием передовых цифровых, в том числе сквозных, технологий в комбинации с возможностями и компетенциями ГКС позволят нам вместе создать интегрированные мониторинговые продукты, которые будут коммерчески востребованы и привлекательны для предприятий в сфере строительства и сельского хозяйства. Также широкому пулу клиентов мы предложим VR-продукты на основе технологии цифровых двойников».

Одним из результатов объединения потенциала и компетенций ТЕРРА ТЕХ и ГКС стороны видят развитие рынка удобных в использовании комплексных информационно-аналитических систем. Широкие функциональные возможности в сочетании с простотой доступа через веб-интерфейс и настройками под требования заказчика создают благоприятные перспективы внедрения таких решений в корпоративные и государственные системы управления.

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