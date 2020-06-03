Т. Кусайко: Основные изменения в проведении ЕГЭ в этом году связаны с соблюдением санитарно-гигиенических норм

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала проведение единого государственного экзамена в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области прокомментировала проведение единого государственного экзамена в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

По словам сенатора, пандемия затронула все сферы нашей жизни, в том числе организацию образовательного процесса и сдачи ЕГЭ.

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Она подчеркнула, что главные нововведения в проведении экзамена в 2020 году связаны в основном с соблюдением санитарно-гигиенических правил.

«Роспотребнадзор отработал все рекомендации с профильными ведомствами регионов. Сегодня, более, чем в 40 субъектах Российской Федерации ситуация практически нормализовалась, и там жесткие ограничительные меры снимаются. Поэтому на сегодняшний день, каждый регион сам определяет, какие средства индивидуальной защиты нужны детям в пункте сдачи ЕГЭ, и будет ли необходимость в масках и перчатках», — сообщила Татьяна Кусайко.

Парламентарий выразила надежду, что ко времени проведения ЕГЭ, субъектов, где ситуация нормализуется, будет больше. «Конечно, четыре часа подряд находиться, а тем более сосредоточенно работать в перчатках и маске в жарком июле детям будет очень затруднительно. Но, в первую очередь, мы должны думать об их здоровье».

При этом, отметила сенатор, организаторы должны быть в масках и перчатках. «Защитными средствами учителей должны обеспечить субъекты Федерации».

Татьяна Кусайко напомнила, что помещения для проведения экзаменов должны быть оснащены безопасным оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей, а в санузлах для учеников и сотрудников должны быть установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

Сенатор добавила, что нельзя забывать об организации питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды и достаточным количеством одноразовой посуды.

«Неукоснительное соблюдение и обязательное выполнение всех рекомендаций при проведении ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях направлено на безопасность и сохранность здоровья детей, поэтому мы все должны ответственно отнестись к этим правилам, пусть не совсем удобным, но в сегодняшних реалиях — необходимым. Нельзя относиться к этим мерам «для галочки». Особо отмечу, что большую роль играет отношение родителей к данной ситуации. Они также должны проговорить с детьми необходимость выполнения рекомендаций, напомнить о социальной дистанции», — полагает сенатор.

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