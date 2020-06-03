Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Музей космонавтики03.06.2020 15:00

Юбилейный шахматный матч «Космос – Земля»

Во вторник, 9 июня 2020 года, в 11:45 по московскому времени в главном зале московского Музея космонавтики состоится шахматный матч между космосом и Землей, организованный Госкорпорацией «Роскосмос», московским Музеем космонавтики, Федерацией шахмат России и российской социальной сетью ВКонтакте. Партия пройдет ровно полвека спустя после первой шахматной партии «Космос — Земля», которая была сыграна 9 июня 1970 года.

В матче примут участие космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые будут вести сражение с борта Международной космической станции. С Земли шахматную партию будет вести чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Сергей Карякин.

Прямой эфир с комментариями на русском и английском языках будет организован Госкорпорацией «Роскосмос», Федерацией шахмат России, Музеем космонавтики и ВКонтакте. Посмотреть трансляцию можно на площадке ВКонтакте, которая является официальным онлайн-партнером турнира. Как и 50 лет назад, право первого хода будет предоставлено космическому экипажу.

Юбилейный матч станет кульминацией праздничных мероприятий, посвящённых юбилею легендарной шахматной партии. Так, 18 апреля 2020 года на портале ChessKing.com состоялся большой Космический шахматный онлайн-фестиваль, организаторами которого выступили Госкорпорация «Роскосмос», Музей космонавтики и Федерация шахмат России. Командный шахматный турнир среди сотрудников Роскосмоса, а также открытые лично-командные турниры среди школьников собрали 338 команд со всей России и даже команду из Индии. В общей сложности заявки на участие подали 2 609 человек. В корпоративном турнире работников Роскосмоса приняли участие 26 команд.

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«Космос — Земля» — первая в истории шахматная партия, сыгранная между космонавтами в полёте и «представителями Земли» 9 июня 1970 года. Космос представлял экипаж пилотируемого корабля «Союз-9» — лётчики-космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов; Землю — руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и лётчик-космонавт Виктор Горбатко. Вёл трансляцию лётчик-космонавт Валерий Быковский. Партия игралась в день отдыха экипажа и продолжалась около 6 часов. Связь осуществлялась по радио. Обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией СССР. Космос играл «белыми».

Для игры применялись шахматы специальной конструкции, приспособленные к условиям невесомости. Конструктором космических шахмат стал молодой инженер, кандидат биологических наук, сотрудник Института авиационной и космической медицины Михаил Иванович Клевцов. Решения с магнитами исключались из-за чувствительных приборов, но Клевцов придумал простую и оригинальную систему пазов и направляющих. В настоящий момент этот уникальный комплект находится в «Музее шахмат» Федерации шахмат России.

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