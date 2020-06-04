А. Варфоломеев: Обратная связь парламентариев с гражданами не должна быть формальной

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комитета по регламенту и взаимодействию с федеральными округами и субъектами РФ Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Состоялось заседание Комитета по регламенту и взаимодействию с федеральными округами и субъектами РФ Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации. Мероприятие провела председатель Комитета, депутат Совета Медвежьегорского городского поселения Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия Арина Хейсканен.

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В заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, председатель Палаты молодых законодателей Александр Сапронов, представители ряда региональных парламентов.

Заседание Комитета по регламенту и взаимодействию с федеральными округами и субъектами РФ Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

Обращаясь к участникам мероприятия, Александр Варфоломеев отметил, что, кроме функции обеспечения деятельности ПМЗ, на Комитет по регламенту и взаимодействию с федеральными округами и субъектами РФ возложена одна из самых больших социальных задач – работа с обращениями граждан.

«Обратная связь не должна ограничиваться формальностью в виде отписки. Необходимо созваниваться и встречаться с заявителями, вникать в суть проблемы, стараться помочь», — подчеркнул Александр Варфоломеев.

Валерий Лимаренко рассказал об опыте взаимодействия и обратной связи властей региона с сахалинцами и курильчанами. По его словам, пандемия не сказалась на частоте общения с гражданами: встречи просто перешли в онлайн-формат.

Заседание Комитета по регламенту и взаимодействию с федеральными округами и субъектами РФ Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

«С конца марта мы провели 15 прямых эфиров на самые актуальные темы — от жизни на островах в период коронавируса, текущей эпидемиологической ситуации, поддержки семей и бизнеса до особенностей дистанционного образования», — сообщил губернатор.

О региональных практиках порядка рассмотрения обращений граждан и проведения онлайн-приемов в период действия ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции рассказали также заместитель председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Республики Карелия Вадим Андронов, депутат Волгоградской областной Думы Алексей Рыгин, депутат Саратовской областной Думы Дмитрий Пьяных.

Заседание Комитета по регламенту и взаимодействию с федеральными округами и субъектами РФ Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

Участники совещания обсудили новую редакцию проекта регламента Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

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