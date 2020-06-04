А. Майоров: Наш законопроект направлен на обеспечение транспортной безопасности, создание необходимых условий для эксплуатации аэропортов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы в качестве законодательной инициативы внесли проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 45 Лесного кодекса Российской Федерации».

Члены Совета Федерации в качестве законодательной инициативы внесли проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 45 Лесного кодекса Российской Федерации».

Авторами документа стали председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и члены Комитета СФ Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области , Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области , Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края , Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) , Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа , Владимир Лебедев, ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области Валерий Гаевский, ГаевскийВалерий Вениаминовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края Геннадий Емельянов, ЕмельяновГеннадий Егоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Татарстан Игорь Зубарев, ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Иван Кулабухов, КулабуховИван Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области Вадим Николаев, НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Арсен Фадзаев, ФадзаевАрсен Сулеймановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай и член Комитета СФ по экономической политике Валерий Пономарев. ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края

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Алексей Майоров обратил внимание, что законопроект направлен на обеспечение транспортной безопасности и создание необходимых условий для эксплуатации аэропортов.

Законопроект направлен на обеспечение транспортной безопасности и создание необходимых условий для эксплуатации аэропортов

«Изменения в Лесной кодекс РФ предусматривают возможность использования лесов в целях эксплуатации приаэродромных территорий. Законопроект обеспечивает возможность проведения выборочных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков и установления сервитута на территориях в зоне взлёта и посадки воздушных судов, находящихся в лесном фонде», — пояснил глава Комитета СФ.

Авторы отмечают, что в состав данных территорий могут входить земли лесного фонда. Между тем, в Воздушном и Лесном кодексах отсутствует специальные нормы, регламентирующие порядок рубки и обрезки лесных насаждений при нахождении в составе этой территории земель лесного фонда, что не отвечает требованиям безопасности полетов.

Без осуществления перевода указанных территорий из состава земель лесного фонда, произвести рубку или обрезку насаждений в защитных лесах администрация аэропорта не имеет права. Организации, эксплуатирующие аэропорты, обязаны либо осуществлять процедуру перевода земель лесного фонда в земли промышленности, либо оформлять право аренды на лесные участки, то есть нести дополнительные затраты, фактически не используя лесной участок для ведения лесного хозяйства.

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