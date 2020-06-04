Source: Russia – Council of the Federation

В настоящее время это критически важно, подчеркнул сенатор.

Все средства для обеспечения исполнения социальных обязательств перед гражданами поступят в регионы своевременно. В настоящее время это критически важно, заявил заместитель Председателя Совета Федерации, сопредседатель Комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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«Выполняя поставленную Президентом задачу по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся по программам начального общего образования, в том числе за счет государственной поддержки из федерального бюджета, Комиссия рассмотрела соответствующие правила распределения субсидий регионам, подготовленные Министерством просвещения РФ», — сказал парламентарий.

Он сообщил, что регионы получат средства на каждого учащегося 1- 4 классов. «По данным Росстата это около 7 миллионов человек. При расчете будет учитываться количество учебных дней и результаты мониторинга стоимости питания в регионах».

Важно обратить внимание на то, что зоной ответственности государственных и муниципальных образовательных организаций становится выполнение соответствующих санитарно-гигиенических требований Роспотребнадзора по обеспечению ученикам начальных классов соответствующих условий для здорового питания. Это является одним из условий для получения субсидии федерального бюджета, подчеркнул Николай Журавлев.

«Учитывая, что сохранность здоровья детей — это важнейшая социальная государственная задача, необходимо, чтобы выделяемые средства способствовали правильному физическому и интеллектуальному развитию ребенка и в целом формированию культуры здорового питания», — указал парламентарий.

Необходимо, чтобы выделяемые средства способствовали правильному физическому и интеллектуальному развитию ребенка

По его словам, в рамках реализации мер поддержки семей с детьми рассмотрено также распределение средств на выплаты семьям, имеющим детей от трех до семи лет с учетом увеличения числа получателей за счет изменившегося подхода к расчету дохода лиц, потерявших работу в период пандемии.

Продолжается работа по укреплению бюджетов субъектов РФ. 100 миллиардов рублей из резервного фонда Правительства РФ уже распределено на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, отдельно рассмотрены вопросы распределения средств на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов, оказавшихся в наиболее сложной ситуации, заключил Николай Журавлев.

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