В Амурской области после прокурорской проверки коммерческая организация выплатила работникам задолженность по заработной плате на сумму более 6 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Благовещенска Амурской области провела проверку исполнения законодательства об оплате труда.

Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства ООО «ДТСК – МАКС» в период с ноября 2019 по апрель 2020 года не выплачивало работникам заработную плату. Сумма задолженности составила более 6,4 млн рублей.

В связи с этим прокурор г. Благовещенска в отношении руководителя ООО «ДТСК – МАКС» с учетом периодов задолженности возбудил 4 дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

По постановлению прокурора виновному лицу назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 81 тыс. рублей.

Также прокуратура внесла три представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

В целях защиты трудовых прав граждан в суд направлено 200 исковых заявлений о выплате заработной платы.

Благодаря принятым мерам работникам ООО «ДТСК – МАКС» выплачена задолженность по заработной плате на сумму свыше 6 млн рублей.

Кроме того, прокуратурой осуществляется надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по факту невыплаты заработной платы.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI