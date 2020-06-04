В Белгородской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по оплате труда в коммерческой организации в сумме более 2 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Белгорода провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Трансюжстрой-СМП-608».

Установлено, что в организации образовалась задолженность по заработной плате за март 2020 года перед 46 сотрудниками на сумму более 2 млн рублей.

По результатам проверки в адрес руководителя прокуратурой внесено представление.

В ходе проверки задолженность по заработной плате перед работникам общества была полностью погашена. Также им выплатили положенную по закону компенсацию за задержку зарплаты.

Кроме того, в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Белгородской области.

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