В Калужской области осужден бывший сотрудник исправительного учреждения, который за денежное вознаграждение передавал заключенным мобильные телефоны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Дзержинский районный суд Калужской области на основании доказательств, представленных стороной обвинения, вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии в п. Товарково УСФИН России по Калужской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В суде установлено, что злоумышленник занимал должность начальника отряда в исправительной колонии. В 2017 году он пронес на территорию учреждения и передал в пользование осужденному свой мобильный телефон.

Также за полученные от заключенного через посредника денежные средства в размере 45 тыс. рублей мужчина передал для дальнейшего использования в местах лишения свободы 9 мобильных телефонов.

Подсудимый уволен из органов ФСИН России.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Он так же лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI