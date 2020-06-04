В. Кравченко: Социально-экономическое развитие муниципалитета зависит от качества его управленческой команды

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Первомайский района Томской области и провел встречу с главой муниципального образования.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области посетил Первомайский район и провел встречу с главой муниципального образования Ириной Сиберт.

Собеседники обсудили экономическую ситуацию в районе и области. Как подчеркнул Владимир Кравченко, Первомайский район является одним из лидеров среди сельских территорий региона. Его экономические показатели, несмотря на сложную ситуацию, демонстрируют уверенный рост. В частности, доходы бюджета в первом квартале 2020 года увеличились на 17 проц. по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

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В преддверии посевной аграрии муниципального образования получили новую сельскохозяйственную технику на сумму более 44 млн руб. Активно ведется строительство объектов социальной сферы. В конце прошлого года был сдан в эксплуатацию детский сад на 90 мест. Планируется открытие новых спортивных сооружений. Большие планы в сфере дорожного строительства, рассказал сенатор. «Это результат слаженной работы команды губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главы района Ирины Сиберт».

По словам сенатора, одним из факторов, определяющих социально-экономическое развитие муниципального образования является качество управления. «Муниципалитетам нужны сильные, современные менеджеры, умеющие работать и привлекать инвестиции. Важно участвовать в региональных программах, формировать благоприятные условия для ведения бизнеса», — подчеркнул он.

Собеседники коснулись темы предстоящей отмены единого налога на вмененный доход и связанных с этим возможных негативных последствий для малого и среднего бизнеса.

«Режим ЕНВД был удобен при планировании издержек предприятия и ведении бухгалтерии: предприниматель четко понимал, какая сумма будет удержана. Кроме того, из налога можно вычитать сумму страховых взносов. ИП без сотрудников имели возможность уменьшить налог до нуля», – отметила Ирина Сиберт. По ее мнению, вводимая патентная система, хотя и похожа, но не аналогична механизму ЕНДВ, что может ухудшить условия ведения бизнеса.

Владимир Кравченко сообщил, что эта проблема находится на его контроле. При необходимости сенатор готов внести законопроект о пролонгации данного налогового режима.

Сенатор отметил, что в скором времени пройдет голосование по поправкам в Конституцию. «Одна из поправок, инициированных Президентом, устанавливает, что органы местного самоуправления могут наделяться дополнительными полномочиями только при условии передачи им необходимых для этого материальных и финансовых средств. Это, безусловно, укрепит финансовую базу местных бюджетов», – сказал Владимир Кравченко.

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