В Москве материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о привлечении сотрудника следственного изолятора к уголовной ответственности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Москвы провела проверку соблюдения требований федерального законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве.

Установлено, что в нарушение требований изоляции и раздельного размещения лиц в следственном изоляторе, инспектор отдела режима и надзора поместил в один прогулочный двор лиц, содержащихся в разных камерах. Осознавая возможность возникновения конфликта, инспектор отошел в сторону и оставил указанных лиц без надлежащего надзора.

В ходе возникшего конфликта один из заключенных причинил другому телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Поскольку умышленные действия должностного лица – инспектора отдела режима и надзора способствовали совершению тяжкого преступления в отношении осужденного, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 293 УК РФ (халатность).

Результаты рассмотрения постановления прокурора поставлены на контроль.

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