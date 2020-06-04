В Приморском крае по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с нарушением прав дольщиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Находки Приморского края провела проверку исполнения законодательства о долевом участии граждан при строительстве жилья, в ходе которой выявлен факт привлечения денежных средств с нарушением закона.

Установлено, что при строительстве многоэтажного жилого дома директор строительной фирмы ООО «Находкинское строительное управление» привлек денежные средства 113 граждан на сумму свыше 260 млн рублей, заключив с ними инвестиционные договоры, которые по своему содержанию являются договорами долевого участия в строительстве.

Однако в нарушение федерального законодательства застройщиком заключенные с гражданами договоры в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации недвижимости не зарегистрированы, проектная декларация о ходе строительства не разработана, жилой дом в эксплуатацию не введен.

В связи с этим прокурором города материалы проверки направлены в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере).

Проводится предварительное следствие, которое находится на контроле прокуратуры города.

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