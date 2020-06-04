В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Набережных Челнах открыт бассейн «Юбилейный»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 июня, в г. Набережные Челны (Республика Татарстан) состоялось открытие нового плавательного бассейна «Юбилейный», построенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В мероприятии посредством видеоконференцсвязи приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Открыл объект президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Дмитрий Чернышенко поздравил жителей Республики с появлением нового современного бассейна. «Не сомневаюсь, что новый объект станет центром притяжения любителей спорта и здорового образа жизни, – сказал Вице-премьер. – Уверен, в нём проплывут свои первые дистанции и установят свои первые рекорды тысячи юных ребят. Бассейн построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», который нацелен на то, чтобы все россияне всех возрастов могли систематически заниматься физической культурой и спортом».

Зампредседателя Правительства указал, что в рамках проекта «Спорт – норма жизни» с 2019 года в России введено в эксплуатацию 88 спортивных объектов. «Федеральный бюджет оказал поддержку всем отраслям для преодоления пандемии. Важно, что все расходы на массовый спорт сохранены. Сегодня по всей России возобновилось строительство инфраструктуры. Строится 260 спортивных объектов, в этом году должно быть завершено 200», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Приветствуя участников церемонии открытия бассейна, Министр спорта Олег Матыцин отметил: «Строительство этого объекта стало возможным благодаря реализации в нашей стране федерального проекта «Спорт – норма жизни». Я рад, что несмотря на сложное время, работы не прекращались и сегодня мы имеем возможность торжественно открыть «Юбилейный». Уверен, что новый бассейн станет отличным подарком жителям города и взрастит новых чемпионов».

«Мы уверены в профессионализме людей, которые реализуют спортивные проекты на территории Татарстана – хочу подчеркнуть, что эту работу мы можем ставить в пример другим регионам, – добавил Министр. – Надеемся на продолжение нашего конструктивного сотрудничества. Ну и конечно хочу отметить, что сегодняшняя церемония особенная, ведь открытие нового объекта посвящено 100-летию образования Татарской АССР и 50-летию КАМАЗа. От всей души поздравляю Республику с этими важными праздничными датами».

В «Юбилейном» будут заниматься воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин». Также здесь будут проходить уроки физической культуры для учащихся расположенных рядом общеобразовательных школ № 77 и № 19. В свободное от учебных занятий время бассейн будет открыт для жителей города. Объект адаптирован для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Его услугами ежедневно смогут пользоваться до 600 человек.

Общая площадь спортивного объекта – 3436,75 кв. м. В него входят чаша бассейна на шесть плавательных дорожек длиной 25 м, а также детский бассейн с чашей размером 6 х 10 м. На территории бассейна разместятся зал «сухой разминки», тренажёрный зал, раздевалки для взрослых и детей, помещения для методических и учебных занятий, медицинский кабинет.

Плавание является одним из самых популярных и приоритетных видов спорта в Республике Татарстан – им занимаются более 35 тысяч жителей региона.

Республика Татарстан находится в числе лидеров среди регионов России по оснащённости плавательными бассейнами. На сегодняшний день в Республике с учётом нового объекта функционируют 237 чаш плавательных бассейнов, они распределены по всем муниципалитетам Республики. Для Набережных Челнов «Юбилейный» стал 17 бассейном.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» направлен на привлечение всех категорий и групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, подготовку спортивного резерва. К 2024 году количество систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян должно достигнуть 55%.

В настоящее время в Республике Татарстан доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 49,5% – это около 1 740 000 жителей региона. Благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Татарстане к 2024 году этот показатель планируется довести до 57%.

Фото: пресс-служба президента Республики Татарстан

Пресс-служба Минспорта России

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