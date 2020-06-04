В Сахалинской области прокуратура организовала проверку на основании публикаций СМИ о гибели птиц в котловане с нефтью в Охинском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации о гибели птиц в котловане с нефтью в Охинском районе.

Для проверки информации на место выезжали сотрудники прокуратуры района, министерства экологии Сахалинской области, СКТУ ФАР (рыбохрана), сахалинского филиала Главрыбвода, администрации Охинского района.

В настоящее время над объектом натянуты дополнительные стропы для отпугивания птиц.

В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов.

По её результатам, при наличии оснований, будут приняты меры, направленные на устранение нарушений закона.

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