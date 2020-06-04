В Тульской области бывший судебный пристав-исполнитель приговорен к 9 годам лишения свободы за получение взяток

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Привокзальный районный суд г. Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

В суде установлено, что судебный пристав-исполнитель в период времени с 1 октября по 5 ноября 2018 года за незаконное прекращение восьми исполнительных производств получила от граждан вознаграждение в виде денежных средств в размере от 30 до 320 тыс. рублей. Общая сумма взяток составила 770 тыс. рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил женщину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей. Она также лишена права занимать должности на государственной службе в Российской Федерации и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 5 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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