В Чеченской Республике мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму более 1,2 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Старопромысловского района г. Грозного проведена проверка исполнения трудового законодательства в ГУП «Грозненский завод железобетонных конструкций».

Установлено, что 67 работникам предприятия не выплачена заработная плата на общую сумму, которая превышает 1,2 млн рублей.

С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура внесла представление директору предприятия.

Одновременно с этим возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) и ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, работникам выплачена заработная плата в полном объеме. Виновные должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

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