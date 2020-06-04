«Газпром межрегионгаз» оказал помощь Новгородскому музею-заповеднику

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

4 июня 2020, 14:53

Компания «Газпром межрегионгаз» оказала помощь в оснащении современным оборудованием реставрационных мастерских Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Для мастерской реставрации темперной живописи приобретен высокопрофессиональный рабочий стол, спроектированный специально под потребности музейных специалистов.

Новейшее оборудование позволяет проводить работы по восстановлению памятников древнерусской иконописи с использованием современного бинокулярного микроскопа, который перемещается с помощью дистанционного управления, в том числе на микрорасстояния. Установленная видеокамера фиксирует процесс раскрытия иконы и делает фотоснимки.

В ближайшее время на новом оборудовании начнется реставрация иконы XVI века «Богоматерь Корсунская», вывезенной во время Великой Отечественной войны из страны и пострадавшей во время пожара.

Для воссоздания первозданного вида иконы, укрепления отстающих элементов, пострадавших участков левкаса и красочного слоя сотрудники смогут использовать термошпатель, переданный музею также в рамках благотворительного проекта.

По завершению работ икона сможет занять место в экспозиции Владычной (Грановитой) палаты — памятника архитектуры Новгородского музея.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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