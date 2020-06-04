Компания «Газпром газораспределение Самара» обеспечила пуск газа в жилые комплексы «Воскресенка» и «Чистые пруды»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

4 июня 2020, 13:30

Компания «Газпром газораспределение Самара» запустила распределительный газопровод комплексной жилой застройки микрорайона «Чистые Пруды» и жилого массива «Воскресенка» в селе Ягодное Ставропольского района Самарской области.

В рамках реализации Программы газификации регионов России и государственной программы «Развитие жилищного строительства в Самарской области до 2020 года» компания «Газпром газораспределение Самара» провела проектно-изыскательские работы и получила разрешение на газификацию микрорайонов.

Специалистами был построен газопровод высокого давления общей протяженностью 6700 м. Газораспределительная сеть, с установленным объемом потребления природного газа в 14 766 м3/час, создала условия для газификации 3 тысяч жилых домов.

Самарские газовики приступили к работам по техприсоединению земельных участков к центральному газоснабжению. Теперь каждый житель микрорайонов может подать соответствующую заявку в газовую компанию «Газпром газораспределение Самара».

«Строительство жилых комплексов „Чистые пруды“ и „Воскресенка“ ориентировано на создание доступного и комфортного жилья, в том числе обеспечение жильем работников Особой экономической зоны „Тольятти“ и ее резидентов. Газификация этих микрорайонов открывает новые возможности для развития территории, в чем наша компания всегда готова помогать», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара», «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Самара» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания работает на рынке транспортировки газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, возведением мини-котельных, обслуживанием ВДГО.

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