Компания «Газпром межрегионгаз Липецк» внедрила новый сервис по дистанционному оформлению договора поставки газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

4 июня 2020, 18:20

Компания «Газпром межрегионгаз Липецк» подключила сервис дистанционного оформления договора поставки газа. Подать документы для заключения первичного договора поставки газа или перезаключения договора в связи со сменой собственника можно через сайт компании.

Для этого необходимо на сайте «Газпром межрегионгаз Липецк» перейти в раздел «Договор поставки газа», заполнить специальную форму заявления, прикрепить сканы необходимых документов и нажать кнопку «Отправить», предварительно дав согласие на обработку персональных данных. После отправки документы поступают непосредственно на сервер компании, избегая хранения на сайте.

Специалисты обрабатывают полученные документы, проверяют их достоверность, после чего связываются с абонентом и приглашают его посетить отдел по работе с населением в удобные день и время для подписания договора.

В тестовом режиме сервис был запущен 18 мая. С 1 июня он работает в полном объеме, принимая заявки на заключение договоров.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации использование дистанционных сервисов позволяет бóльшую часть вопросов решать без визита в офис, мы будем развивать подобную практику, ставя во главу угла безопасность и удобство наших абонентов», — отмечает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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