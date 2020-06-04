Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Электро-Л#Орбитальные группировки#ДЗЗ04.06.2020 08:30

Лётные испытания спутника «Электро-Л» № 3

В воскресенье, 31 мая 2020 года, в рамках лётных испытаний завершены проверки геостационарного гидрометеорологического космического аппарата «Электро-Л» № 3 в точке стояния 165,8 градуса восточной долготы. В настоящее время начался перевод российского спутника в окрестность точки стояния 76 градусов восточной долготы для продолжения лётных испытаний.

Планируется, что аппарат достигнет окрестности точки стояния 76 градусов восточной долготы в начале июля 2020 года. Кроме того, обеспечивается штатное функционирование и эксплуатация спутника «Электро-Л» № 2, который уже пятый год работает на геостационарной орбите в окрестности точки стояния 76 градусов восточной долготы.

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Космические аппараты «Электро-Л» разработаны и изготавливаются в НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») для геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро» в рамках Федеральной космической программой России. Основная цель системы — обеспечение мониторинга Земли и предоставление независимых метеорологических данных заинтересованным ведомствам Российской Федерации. Кроме того, аппараты серии «Электро» используются для сбора и ретрансляции информации с платформ сбора данных, выполнения телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

Космические аппараты спроектированы по модульному принципу на базе унифицированной космической платформы «Навигатор», также разработанной в НПО Лавочкина. Данная платформа имеет лётную квалификацию и предназначена для создания на её основе прецизионных космических аппаратов различного назначения (дистанционное зондирование Земли, космическая астрономия).

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