Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Главное#Космодромы#Байконур03.06.2020 18:38

На Байконуре прошли юбилейные мероприятия

Космодром Байконур отметил свой 65-летний юбилей. Традиционные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику главного строителя космодрома Георгия Шубникова. В церемонии приняли участие директор Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Валинур Агишев, его заместители Анатолий Карпук, Кубаныч Абдубатаев и Алибаба Казибеков.

После чего руководители филиала возложили цветы к новому памятнику 65-летия Байконура в знак уважения к труженикам космической гавани, а также к памятнику первопроходцам космодрома. Большим событием для космодрома и города стала установка макета ракеты-носителя «Союз-2». Монумент, представляющий собой макет ракеты с элементами конструкции стартового стола и колоннами обслуживания, изготовлен силами подразделений Космического центра «Южный». Его официальное открытие запланировано на июль в рамках подготовки к запуску грузового корабля «Прогресс МС-15».

«Вся конструкция сделана собственными силами без подрядчиков и финансовых вложений. За это я благодарен коллективу Центра испытаний технических комплексов. Также хочу отметить все подразделения, которые проводили работы: Комплекс эксплуатации зданий и сооружений, Комплекс железнодорожного обеспечения, Комплекс автотранспортного обеспечения и Отдел капитального строительства. Вы потрудились на славу!», — отметил директор филиала.

В рамках праздничных мероприятий в Музее космодрома Байконур на площадке № 2 представили новый уникальный экспонат — копию Знамени 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона. После того как Байконур стал гражданским космодромом, он лишился этой святой для многих военнослужащих реликвии. Большинство работников предприятий ракетно-космической промышленности — бывшие офицеры, прослужившие большую часть жизни в Байконуре. Директор музея Антонина Богданова поблагодарила руководство ЦЭНКИ за изготовление знамени.

[embedded content]

MIL OSI