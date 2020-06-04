На ГРС «Дальнее» завершился плановый останов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

4 июня 2020, 12:45

На газораспределительной станции (ГРС) «Дальнее» Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск» раньше намеченного срока завершились профилактические ремонтные работы.

ГРС «Дальнее» является стратегическим объектом для Южно-Сахалинска и одним из ключевых объектов газификации региона в рамках реализации Восточной газовой программы. Станция обеспечивает подачу газа промышленным потребителям, основным из которых является ТЭЦ-1. Теплоэлектростанция обеспечивает теплом и электричеством квартиры и дома всего юга Сахалина.

«В работах были задействованы все специалисты участка ГРС, инженеры смежных служб Сахалинского филиала и коллеги из хабаровского участка Инженерно-технического центра. Хабаровчане прилетели на Сахалин заранее, чтобы пройти двухнедельную обсервацию и приступить к запланированным работам своевременно, — рассказывает начальник участка ГРС Сахалинского ЛПУМТ Алексей Прасолов. — При построении производственных планов на 2020 год никто не предвидел, что придется столкнуться с подобными трудностями».

Плановый останов ГРС «Дальнее» стартовал 26 мая. Вечером 28 мая газоснабжение было восстановлено по штатной схеме.

«В сложное время пандемии, когда островные жители семьями находятся дома, работая и обучаясь дистанционно, очень важно, чтобы не было сбоев на ключевых производственных объектах. Во время планового останова был проведен большой объем работ, включая сварочно-монтажные работы на линии редуцирования, что повысило надежность и безопасность ГРС», — пояснил главный инженер — первый заместитель директора Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск» Александр Погребняк.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает строительство и эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

В составе компании 25 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует девять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 31 газоперекачивающий агрегат, 128 газораспределительных станций.

В 2012 году компания назначена заказчиком по реализации инвестиционного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на основе требований стандартов OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007.

Численность персонала предприятия превышает 8000 человек.

Сахалинское линейное производственное управление магистральных трубопроводов (ЛПУМТ) «Газпром трансгаз Томск» образовано в 2008 году. Обслуживает магистральный газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» и объекты газоснабжения Сахалинской области: ГКС «Сахалин», Газораспределительная станция «Газопровод — отвод ГРС „Дальнее“ г. Южно-Сахалинск». Сахалинский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» осуществляет эксплуатацию транссахалинской трубопроводной системы компании «Сахалин Энерджи» и техническое обслуживание оборудования «ОБТК — Лунское».

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