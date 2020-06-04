На Камчатке суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве двух малолетних детей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Камчатский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы ЗАТО г. Вилючинск.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, женщина, привязав к себе 1,5 месячную дочь и 5-летнего сына зашла в воду и удерживая их под водой, совершила их утопление. В результате ее действий наступила смерть малолетних.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по ее результатам эксперты пришли к единому мнению о том, что в момент совершения преступления виновная могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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