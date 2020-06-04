О. Мельниченко: Направлены поправки к законопроекту о синхронизации территориального и стратегического планирования

Source: Russia – Council of the Federation

Мы предлагаем дополнить проект положениями, устанавливающими, что стратегии социально-экономического развития России, макрорегионов, субъектов РФ, муниципальных образований являются основаниями для разработки документов территориального планирования соответствующего уровня, сообщил сенатор.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил, что в Комитете подготовлены поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в целях синхронизации стратегического и территориального планирования».

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Сенатор уточнил, что документ принят Государственной Думой в первом чтении 12 мая этого года.

По словам Олега Мельниченко, законопроект разработан Правительством РФ с целью синхронизации документов территориального планирования всех уровней с документами стратегического планирования.

Законопроект разработан Правительством РФ с целью синхронизации документов территориального планирования всех уровней с документами стратегического планирования

«Рассмотрим этот вопрос на примере муниципального образования. Генеральный план – это документ длительного действия, в котором определено, как будет развиваться территория, для чего она предназначена в дальнейшем. Он должен отражать выбранные приоритеты, направления социально-экономического развития муниципального образования. Эти направления как раз и заложены в стратегии социально-экономического развития муниципального образования. В законопроекте как таковых механизмов взаимоувязки этих документов между собой пока нет», — пояснил сенатор. «Кроме того, некоторые важные документы стратегического планирования в законопроекте не перечислены в числе тех, на основании которых подготавливаются документы территориального планирования. По логике законопроекта, они должны лишь учитываться в какой‑то мере при их подготовке».

Как объяснил Олег Мельниченко, Комитет Совета Федерации предлагает дополнить проект положениями, устанавливающими, что стратегии социально-экономического развития России, макрорегионов, субъектов Федерации и муниципальных образований и Стратегия пространственного развития Российской Федерации являются основаниями для разработки документов территориального планирования соответствующего уровня.

Поправками также предусмотрено требование о приведении документов территориального планирования в соответствие со стратегиями социально-экономического и пространственного развития в течение одного года с даты размещения документа стратегического планирования в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

«Один год – это оптимальный срок для внесения изменений в документы территориального планирования с учетом длительности бюджетного процесса и необходимости проведения уполномоченными органами закупочных процедур, связанных с разработкой проекта изменений в документы терпланирования», — подчеркнул глава Комитета Совета Федерации.

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