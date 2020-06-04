Подведены итоги тендера на строительство газопровода в Большесельском районе Ярославской области

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
3 июня 2020, 20:00
В ходе реализации Программы газификации регионов Российской Федерации подведены итоги закупочных процедур на строительство межпоселкового газопровода в Большесельском районе Ярославской области. Победу одержало ООО «Производственная фирма „СТИС“». В рамках контракта будет осуществлено строительство межпоселкового газопровода ГРС Чебаково — село Шельшедом — поселок Варегово. Протяженность газопровода составит 19,46 км. Благодаря реализации проекта в Большесельском районе будут газифицированы 790 домовладений и одна котельная.
«Компания „ПФ СТИС“ имеет многолетний стаж работы в нашем регионе и ряд успешно реализованных проектов. На рынке компания зарекомендовала себя надежным и проверенным исполнителем в сотрудничестве с другими организациями. Для нас это будет первый опыт взаимодействия, уверен в качественном выполнении поставленных задач», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ярославль» Павел Яблонский.
Справка
АО «Газпром газораспределение Ярославль» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Основное направление деятельности — транспортировка природного газа для потребителей Ярославской области.
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