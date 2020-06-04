После вмешательства природоохранной прокуратуры из акватории Амурского бассейна подняты 6 затонувших судов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Амурская бассейновая природоохраннаяпрокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды в Федеральном государственном бюджетномучреждения «Администрация Амурводпуть», на которое возложена обязанность по очистке акватории Амурского бассейна от затонувших судов.

Установлено, на внутренних водных путях Амурского бассейна находится 55 затонувших судов. Собственники пяти из них не известны, меры к их установлению не принимались. Информация о двух судах – судне «Шилка» и барже, затонувших у правого берега Амурской протоки в Хабаровском крае, в учреждении вообще отсутствовала. Мероприятия по понуждению собственников поднять суда не проводились.

В связи с этим заместителем Амурского бассейнового природоохранного прокурора руководителю учреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений, проводятся предусмотренные законом мероприятия, направленные на очистку акватории бассейна от затонувших объектов. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По актам реагирования Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, внесенным в 2018, 2019 годах, собственниками подняты шесть затонувших судов. На принудительном исполнении в службе судебных приставов находятся 5 решений судов об обязании собственников и ФГБУ «Администрация Амурводпуть» поднять из акватории реки Амур затонувшие объекты.

Прокуратурой обеспечивается надзор за их исполнением.

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