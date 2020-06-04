По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова его заместитель прибыл в г. Норильск Красноярского края в связи с аварийным разливом топлива

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 4 июня 2020 года, по указанию Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова его заместитель Николай Шишкин прибыл в город Норильск в целях корректировки надзорных мероприятий, проводимых компетентными органами на текущий момент.

Николай Шишкин принял участие в совещании под руководством Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, в работе которого также участвовали губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, иные должностные лица органов власти, контроля (надзора). Участники совещания обсудили план первоочередных мероприятий, направленных на минимизацию последствий чрезвычайного происшествия.

«Я попрошу внимательно и корректно относиться к заключениям, которые делают ваши специалисты о выводах произошедшего и о материальном ущербе, который был причинен. Все эти доводы будут проверены в ходе расследования возбужденных уголовных дел», – сказал участникам совещания в Норильске заместитель Генерального прокурора Российской Федерации.

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