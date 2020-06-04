По требованию Мурманской транспортной прокуратуры заблокирован доступ к видеоматериалам, пропагандирующим противоправное поведение на железнодорожном транспорте

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Мурманская транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 5 интернет-ресурсов, на которых размещены видеоролики, пропагандирующие запрещенные способы проезда на поездах – «зацепинг».

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах, установлена административная ответственность по ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте).

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административными заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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