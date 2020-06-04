Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 15 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с 2011 года по 2014 год злоумышленники через подконтрольные им фирмы в городском округе Подольск Московской области и других регионах России осуществляли незаконные банковские операции – открытие и ведение счетов, денежные переводы по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание.

За свои услуги они получали вознаграждение в размере не менее 1 % от каждой операции. Общий оборот средств составил не менее 13,5 млд рублей. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 15 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

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