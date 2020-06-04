Source: Russia Federal Space

#РКС#НИИФИ#Главное04.06.2020 15:50

РКС диверсифицирует дочерние предприятия для работы на широком рынке

Научно-исследовательский институт физических измерений (НИИФИ, холдинг «Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в рамках стратегии холдинга по диверсификации производства и освоению новых, некосмических рынков, проводит реформу системы управления. Изменения бизнес-процессов на предприятии призваны повысить оперативность принятия решений и гибкость в работе с заказчиками.

НИИФИ — один из лидеров в области разработки и производства датчико-преобразующей аппаратуры для нужд ракетно-космической промышленности. В условиях снижения объемов финансирования по ряду проектов, в частности связанных с приостановкой производства двигателей для ракеты-носителя «Протон-М» и поэтапным выводом ее из эксплуатации, компания столкнулась с резким сокращением заказов на космическом рынке. В этой связи наряду с реструктуризацией и оптимизацией персонала в рамках диверсификации компания осваивает другие рынки. Так, одним из путей выхода стало успешное применение ряда разработок НИИФИ в гражданской авиации и атомной промышленности.

Сегодня специалисты компании ведут работы по созданию интеллектуальных высокотемпературных датчиков давления и вибрации для перспективных авиационных двигателей, систем вибромониторинга и диагностики вращающегося оборудования атомных станций, систем термометрии и контроля уровня для зернохранилищ напольного и силосного типов и другие работы. Благодаря технологичности, надежности и высоким метрологическим характеристикам продукция НИИФИ обладает рядом конкурентных преимуществ. Для повышения эффективности работы с заказчиками на широком гражданском рынке компания с конца прошлого года проводит масштабную реформу системы управления. Ожидается, что преобразования позволят компании отойти от традиционной жесткой ориентации на работу в рамках технологической кооперации с другими предприятиями космической промышленности и стимулируют дальнейшую диверсификацию.

Генеральный директор НИИФИ Алексей Новоселов: «Учитывая высококонкурентную специфику наших рынков, характеризующихся также гибкой ценовой политикой и оперативностью совершения сделок, мы приняли решение о переходе от функциональной структуры управления предприятием к процессной. Такой подход рассматривает организацию как совокупность взаимосвязанных бизнес-процессов, выполнение которых делает ее ориентированной на результат, имеющий ценность для потребителя».

В конце прошлого года в НИИФИ был проведен аудит всех внутренних процессов компании: от приема заказов на НИОКР, поставку, закупочных процедур и управления запасами до производства и реализации готовой продукции. По результатам аудита был разработан план поэтапной оптимизации бизнес-процессов и проведены изменения в организационной структуре предприятия: определены точки входа и выхода по каждому из ключевых бизнес-процессов, перераспределена ответственность за конечный результат, введены ключевые показатели эффективности менеджмента. Проведенные изменения позволяют значительно сократить издержки и время выполнения заказов, пересмотреть подходы к ценообразованию, повысить мотивацию сотрудников и операционную результативность компании в целом.

MIL OSI