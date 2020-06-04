С. Митин провел совещание о мерах, направленных на противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды

Source: Russia – Council of the Federation

Отношения, возникающие в связи с изучением, использованием и охраной недр находятся в сфере регулирования национального законодательства, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание «О мерах, направленных на противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

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Сенатор напомнил, что с 1 июля текущего года вступают в силу все положения Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». Устанавливаются предельно четкие требования к маркировке упакованной питьевой воды, в том числе в части размещения информации об источниках и водозаборах питьевой воды. В частности, маркировка природной питьевой воды должна содержать сведения о месте водозабора: наименование реки, озера или другого объекта, а также информацию о номере скважины с указанием месторождения либо его участка или наименование источника (родника, ключа) и его местонахождение.

«При этом отношения, возникающие в связи с изучением, использованием и охраной недр находятся в сфере регулирования национального законодательства. Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и специально созданной при нем рабочей группой по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, проведен анализ действующих национальных стандартов», — отметил Сергей Митин.

Сергей Митин

Так, например, требования, предъявляемые к зонам санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения, определены СанПин 2.1.4.1110–02. Закрепление надзорных функций за организацией и проведением производственного контроля является составной частью государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством расфасованных вод, осуществляемых органами и учреждениями Роспотребнадзора, определено СанПин 2.1.4 1116–02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

В ходе заседания были рассмотрены вопросы составления балансов производства и потребления питьевой воды, включая природную минеральную воду (для определения объемов производства фальсифицированной и контрафактной продукции), заслушаны сообщения представителей профильных министерств и ведомств по имеющимся скважинам для добычи минеральных вод и природных питьевых вод, количестве месторождений минеральных вод и природных питьевых вод, о недропользователях, имеющих лицензии на добычу подземных вод в целях питьевого водоснабжения.

Также обсуждались планируемые меры Роспотребнадзора по осуществлению государственного надзора за исполнением требований Технического регламента в части указания на этикетке источника добычи питьевой воды, включая природную минеральную воду

В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по недропользованию, эксперты.

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