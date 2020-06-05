Анатолий Тихонов: «Уровень газификации Крыма планируется увеличить до 80% в 2022 году»

Source: Russia Ministry of Energy

Симферополь, 5 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов и глава Республики Крым Сергей Аксенов провели совещание по вопросам развития электросетевого комплекса и газоснабжения Крыма и Севастополя.

Участники совещания обсудили вопросы консолидации на базе АО «Крымэнерго» электросетевых активов, расположенных на территории Крымского полуострова, а также ход реализации мероприятий по развитию электросетевого комплекса региона в соответствии с Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года».

В рамках проекта Федеральной целевой программы Минэнерго России предложена реализация дополнительных мероприятий по строительству объектов электросетевой инфраструктуры на территории Республики Крым и города Севастополя. Это будет способствовать надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей, внесет вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона в связи с возможностью увеличить количество подключений потребителей.

Заместитель Министра сообщил, что в рамках работы по развитию газоснабжения полуострова за пять лет уровень газификации Республики Крым увеличился с 67% до 75% по данным на начало 2019 года.

«За период действия Программы газификации на 2018-2022 годы планируется газифицировать 68 населенных пунктов, подать природный газ в 48 862 квартиры и домовладения, повысив таким образом уровень газификации в регионе до 80%», – отметил Анатолий Тихонов.

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