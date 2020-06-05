В Курганской области построят два газопровода

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 июня 2020, 15:45

В ООО «Газпром межрегионгаз» подведены итоги закупочной процедуры по выбору подрядной организации для строительства двух межпоселковых газопроводов высокого давления в Курганской области. Работы по данному этапу будут выполнены компанией ООО «РОССбилдинг».

Межпоселковые газопроводы протяженностью более 67 км построят в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз». Возможность пользоваться природным газом получат жители города Куртамыша Куртамышского района, сёл Малышево и Альменево Альменевского района Курганской области. В результате ввода в эксплуатацию новых газопроводов техническую возможность для снабжения природным газом получат более 600 домовладений. Кроме того, работать на «голубом топливе» смогут 39 котельных, отапливающих все социальные объекты, а также сырный и ремонтно-механические заводы в Куртамыше.

«С начала реализации Программы в 2005 году уровень газификации области возрос с 19 до 60 %, введено в эксплуатацию 36 межпоселковых газопроводов. В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы на межпоселковых газопроводах с. Агапино — с. Ольховка, г. Щучье — с. Каясан. Это позволит перевести на природный газ в том числе крупный агрохолдинг „Муза“ в г. Щучье» — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов.

Справка

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В 2020 году в Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки.

Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы.

В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

АО «Газпром газораспределение Курган» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку газа по газораспределительным сетям, эксплуатацию сетей газораспределения, обслуживает более 7000 км газопроводов, 76 газорегуляторных пунктов, 4594 шкафных газорегуляторных пунктов (ШП).

На сегодняшний день потребителями природного газа являются 194,8 тысяч абонентов.

По газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Курган» ежегодно транспортируется свыше 1,7 млрд куб. м. природного газа.

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