Газовики помогают сохранить природу Прибайкалья

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 июня 2020, 15:30

Сотрудники Иркутского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие в ежегодной акции «Посади дерево — подари планете жизнь», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На особо охраняемой природной территории рощи «Синюшина гора» было высажено более трех тысяч саженцев сосны. Основная цель мероприятия — сохранение памяти о Великой Отечественной Войне и восстановление «зеленого щита» города.

«Высаженные деревья — это символ жизни и связи поколений, напоминающий нам и потомкам о героях, которые подарили стране Победу, — отметил директор Иркутского ЛПУМГ Александр Пыкин. — Кроме того, это вклад компании в уникальную экологию региона, где ведется осуществление Восточной газовой программы».

Акция «Посади дерево — подари жизнь планете» в Иркутске проводится в девятый раз, в этом году она посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Звучали песни о военном времени. Каждый мог взять саженец и памятную табличку, вписать имя родного участника войны и установить рядом с вновь посаженным деревцем.

Благодаря акции ранее была восстановлена Кайская роща, а сейчас ведется восстановление рощи на «Синюшиной горе».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает строительство и эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

В составе компании 25 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует девять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 31 газоперекачивающий агрегат, 128 газораспределительных станций.

В 2012 году компания назначена заказчиком по реализации инвестиционного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на основе требований стандартов OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007.

Численность персонала предприятия превышает 8000 человек.

Иркутское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» обеспечивает надежную эксплуатацию магистрального газопровода Братское ГКМ — ГРС 45 мкр Братска и бесперебойную поставку газа потребителям.

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