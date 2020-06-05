«Газпром межрегионгаз Вологда» обсудил вопросы платежной дисциплины с администрацией Кадуйского муниципального района

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 июня 2020, 18:00

Прошло рабочее совещание руководства ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» с администрацией Кадуйского муниципального района в режиме видеоконференцсвязи. Стороны обсудили соблюдение платежной дисциплины за полученный природный газ, в частности теплоснабжающего предприятия «ТехКомСервис» в поселке Хохлово.

По состоянию на 04.06.2020 просроченная дебиторская задолженность МУП «ТехКомСервис» перед поставщиком за потребленный природный газ составила почти 10,7 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Вологда в полном объеме исполняет взятые на себя договорные обязательства, обеспечивая бесперебойное газоснабжение всех потребителей, в том числе МУП „ТехКомСервис“. Однако предприятие за 2 года работы успело нарастить большой долг перед поставщиком и выбиться из графика погашения задолженности, утвержденного губернатором области. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то задолженность продолжит расти, что недопустимо. При отсутствии конкретных действий по снижению задолженности мы будем вынуждены принимать жесткие решения», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Юрий Шахбазов.

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