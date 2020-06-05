Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Орел05.06.2020 16:18

Для корабля «Орёл» тестируют канатно-спусковое устройство

Инженеры-испытатели лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») протестировали новое канатно-спусковое устройство для перспективного пилотируемого транспортного корабля «Орёл». Тренировки прошли в центре развития технологий и подготовки кадров Завода экспериментального машиностроения имени В.Д. Вачнадзе, где установлен макет корабля.

При помощи канатно-спускового устройства экипаж самостоятельно покинет спускаемый аппарат в случае посадки на воду, а также если поисковая группа не сможет быстро к нему подобраться. Участие в эксперименте приняли восемь инженеров-испытателей, включая двух опытных летчиков-космонавтов, Героев России Александра Калери и Юрия Усачева.

Испытание проходило в два этапа: сначала каждый инженер-испытатель опробовал канатно-спусковое устройство самостоятельно в медленном темпе, а потом движения отработали в скафандрах, разделившись на экипажи.

«К примеру, при посадке пилотируемого транспортного корабля на воду, возможно, придется покидать корабль не из бокового люка, а из верхнего. В этом случае необходимо использовать канатно-спусковое устройство, — пояснил летчик-космонавт Александр Калери. — Прыгать в воду в скафандре опасно, можно удариться о боковую поверхность корабля. Понадобится КСУ и в случае вертикальной посадки корабля „на ноги“ в штатном режиме».

«На „Союзе“ канатно-спусковое устройство не применяется, так как корабль невысокий и имеет один люк. Подобное устройство использовалось на шаттлах», — рассказал Юрий Усачев, дважды летавший на американских кораблях к Международной космической станции.

Сейчас перед инженерами-испытателями РКК «Энергия» стоит задача выявить преимущества и недостатки разных систем канатно-спускового устройства. На очереди проведение расширенных испытаний выбранного устройства и написание пошаговой инструкции по его использованию для космонавтов.

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