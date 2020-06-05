И. Святенко: Ношение масок и соблюдение социальной дистанции будут актуальны и после отмены режима самоизоляции

Source: Russia – Council of the Federation

И. Святенко и Т. Кусайко в онлайн-эфире ответили на вопросы граждан о средствах защиты от коронавирусной инфекции и мерах профилактики заболевания.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и член того же Комитета, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в онлайн-эфире ответили на вопросы граждан о средствах защиты от коронавирусной инфекции и мерах профилактики заболевания.

Смотрите также

«Многомиллионной стране пришлось оперативно изменить свой привычный образ жизни. Ограничительные и другие меры противодействия спасли от страшного сценария распространения инфекции. Необходимые меры будут применяться в регионах до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не сойдет к минимуму», — отметила Инна Святенко.

Ограничительные и другие меры противодействия спасли от страшного сценария распространения инфекции

Сенатор сообщила, что по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина многие ограничения в столице можно будет снять к началу июля, однако соблюдение санитарных требований продолжится еще не один месяц.

По словам Инны Святенко, москвичи проявляют ответственность по отношению друг к другу: согласно мониторингу, на сегодняшний день 99 проц. пассажиров в транспорте носят маски, а перчатки — 75 проц.

«Данная мера, так же как и социальная дистанция в общественных местах, торговых центрах, магазинах шаговой доступности помогает исключить массовое распространение инфекции», — подчеркнула парламентарий.

Татьяна Кусайко отметила, что на фоне распространения коронавируса во многих странах также стало обязательным ношение защитных масок в общественных местах.

«При этом речь идет, в первую очередь, не о том, чтобы защитить от заражения людей, которые носят маски, а о том, чтобы не заразить тех, у кого масок нет. Ведь до появления очевидных симптомов каждый может являться потенциальным носителем вируса и не знать об этом», — пояснила сенатор.

В ходе онлайн-трансляции был задан вопрос о необходимости ношения масок детьми. «Детям сложно находиться в масках, однако, посещая с ними общественные места или пожилых родственников, мы должны понимать, что дети могут бессимптомно или малосимптомно переносить заболевание и быть переносчиками инфекции», — сказала Татьяна Кусайко.

Сенаторы также обсудили тему выхода из режима самоизоляции, отметив необходимость соблюдения при этом социальной дистанции и правил прогулок на свежем воздухе.

Отдельное внимание парламентарии уделили мерам безопасности во время проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

MIL OSI